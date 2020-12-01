В Новосибирске проверят данные об отказе в помощи больному COVID-19

Росздравнадзор в Новосибирске проверит сообщения об отказе в оказании медицинской помощи пациенту с коронавирусной инфекцией и туберкулёзом, сообщает пресс-служба ведомства.

«Инициированы проверки двух медицинских организаций в связи с информацией в медиасредствах о факте оставления пациента с коронавирусной инфекцией и туберкулёзом лёгких без медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Как отмечается, речь идёт о сюжете телекомпании «НСК 49». В нём рассказывается, как местного жителя с COVID-19 и открытой формой туберкулёза высадили из скорой помощи на улицу якобы из-за отсутствия свободных мест в больнице.

Ранее в Кремле прокомментировали инциденты с оказанием помощи больным коронавирусом в регионах. Там подчеркнули, что «печальные примеры» должны быть проанализированы, чтобы больше не повторяться.