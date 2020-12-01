В Иркутске выясняют причины появления масляных пятен на Ангаре

Сотрудники прокуратуры и Росприроднадзора выясняют причины появления масляных пятен на реке Ангаре в Иркутске, передаёт Интерфакс со ссылкой на Байкальскую межрегиональную природоохранную прокуратуру.

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Как отметили в ведомстве, на место выехали специалисты Росприроднадзора, чтобы взять пробы и установить причины загрязнения. Ранее сообщалось, что в Новоуральске Свердловской области проверят информацию о нефтяном пятне в акватории реки Талой.