В Иркутске выясняют причины появления масляных пятен на Ангаре
Сотрудники прокуратуры и Росприроднадзора выясняют причины появления масляных пятен на реке Ангаре в Иркутске, передаёт Интерфакс со ссылкой на Байкальскую межрегиональную природоохранную прокуратуру.
- © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Как отметили в ведомстве, на место выехали специалисты Росприроднадзора, чтобы взять пробы и установить причины загрязнения.
Ранее сообщалось, что в Новоуральске Свердловской области проверят информацию о нефтяном пятне в акватории реки Талой.
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