На Урале проверят данные о нефтяном пятне в акватории реки Талой
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«Прокуратура ЗАТО города Новоуральска организовала проверку по информации СМИ и видеозаписи, размещённой в социальных сетях, о загрязнении акватории реки Талой», — говорится в сообщении.
Согласно видеоролику, в акватории Талой в районе улицы Монтажников Новоуральского городского округа обнаружено нефтяное пятно.
Специалисты отберут пробы и установят размер ущерба окружающей среде.
Ранее сообщалось, что операция по ликвидации последствий утечки нефтесодержащей жидкости на территории Харьягинского месторождения завершена.