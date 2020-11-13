На Урале проверят данные о нефтяном пятне в акватории реки Талой

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Прокуратура Новоуральска Свердловской области проверит информацию о нефтяном пятне в акватории реки Талой, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Свердловской области.
На Урале проверят данные о нефтяном пятне в акватории реки Талой
  • © РИА Новости

«Прокуратура ЗАТО города Новоуральска организовала проверку по информации СМИ и видеозаписи, размещённой в социальных сетях, о загрязнении акватории реки Талой», — говорится в сообщении.

Согласно видеоролику, в акватории Талой в районе улицы Монтажников Новоуральского городского округа обнаружено нефтяное пятно.

Специалисты отберут пробы и установят размер ущерба окружающей среде.

Ранее сообщалось, что операция по ликвидации последствий утечки нефтесодержащей жидкости на территории Харьягинского месторождения завершена.

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