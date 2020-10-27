В ЛУКОЙЛе сообщили о ликвидации последствий разлива нефти на реке Колве

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Компания «Лукойл» заявила, что операция по ликвидации последствий утечки нефтесодержащей жидкости на территории Харьягинского месторождения завершена.
В ЛУКОЙЛе сообщили о ликвидации последствий разлива нефти на реке Колве
  • © Администрация Ненецкого автономного округа

Об этом говорится в сообщении компании.

«На месте происшествия и ниже по течению проведены заключительные ликвидационные работы. Следов нефтепродуктов на воде и по берегам не наблюдается. Берег в районе разгерметизировавшегося участка трубопровода зачищен», — указывается в заявлении.

Отмечается, что рекультивация зоны берега запланирована на теплое время следующего года.

Ранее власти города Усинска приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации на территории муниципалитета из-за загрязнения нефтепродуктами реки Колвы.

26 октября глава Роспотребнадзора Светлана Родионова заявила, что размеры экологических штрафов в России являются «смехотворными».

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