В ЛУКОЙЛе сообщили о ликвидации последствий разлива нефти на реке Колве
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Об этом говорится в сообщении компании.
«На месте происшествия и ниже по течению проведены заключительные ликвидационные работы. Следов нефтепродуктов на воде и по берегам не наблюдается. Берег в районе разгерметизировавшегося участка трубопровода зачищен», — указывается в заявлении.
Отмечается, что рекультивация зоны берега запланирована на теплое время следующего года.
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