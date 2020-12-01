Россиян с 1 декабря начнут уведомлять об их праве на меры поддержки

Россиян с 1 декабря начнут уведомлять о выплатах и пособиях, которые им полагаются. Эти данные можно будет получить в личном кабинете на Госуслугах, пишет «Российская газета».

Персональное информирование смогут получить, например, родители: с их согласия им будут приходить уведомления о положенных мерах поддержки на детей.

Пенсионеры тоже смогут получать уведомления, как и безработные и другие категории граждан.

По данным Минтруда, в России реализуется свыше 3 тыс. мер социальной поддержки, которые охватывают 54 млн человек.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в стране необходимо создать единую цифровую платформу в социальной сфере.

Такая платформа должна будет помочь выявлять тех, кто нуждается в поддержке, и предоставлять её в проактивном режиме, без лишних документов, сказал он.