Россиян с 1 декабря начнут уведомлять об их праве на меры поддержки
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Персональное информирование смогут получить, например, родители: с их согласия им будут приходить уведомления о положенных мерах поддержки на детей.
Пенсионеры тоже смогут получать уведомления, как и безработные и другие категории граждан.
По данным Минтруда, в России реализуется свыше 3 тыс. мер социальной поддержки, которые охватывают 54 млн человек.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в стране необходимо создать единую цифровую платформу в социальной сфере.
Такая платформа должна будет помочь выявлять тех, кто нуждается в поддержке, и предоставлять её в проактивном режиме, без лишних документов, сказал он.