Мишустин предложил создать единую цифровую платформу в соцсфере

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в стране необходимо создать единую цифровую платформу в социальной сфере. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава правительства отметил, что такая платформа должна будет помочь выявлять тех, кто нуждается в поддержке, и предоставлять её в проактивном режиме, без лишних документов.

«Ведь зачастую человек даже не знает, что ему полагается какая-то льгота и государство должно ему помочь, и не обращается за определённой льготой или пособием», — сказал он.

Мишустин подчеркнул, что в России огромное число льгот и пособий, направленных на то, чтобы выравнять материальное положение семей.

«Но необходимо сделать так, чтобы их получали те, кто действительно в этом нуждается, то есть перейти к по-настоящему адресной системе социальной поддержки», — сказал премьер.

Он отметил, что необходимо развивать механизмы социального казначейства, «грамотно расходовать имеющиеся ресурсы, а не размазывать каждому по пять копеек».

Ранее Мишустин сообщил о новом порядке выплаты больничных и пособий матерям.