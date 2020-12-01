Мишустин ужесточил бюджетную дисциплину при реализации нацпроектов

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Российский премьер Михаил Мишустин ужесточил бюджетную дисциплину при реализации нацпроектов.
Мишустин ужесточил бюджетную дисциплину при реализации нацпроектов
  • © РИА Новости / Александр Астафьев

Согласно информации правительства, проектным комитетам и кураторам нацпроектов ограничат возможность изменения бюджетной росписи в последний месяц 2020 года.

«Для инфраструктурных проектов и субсидий в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» установлен крайний срок — 15 декабря. Во всех остальных случаях ограничение начнёт действовать с 1 декабря», — сообщили в кабмине.

Там пояснили, что деньги, которые зарезервировали под конкретные статьи национальных проектов и не израсходованные вовремя, запретят перебрасывать на другие цели.

Невостребованные деньги будут перечислены в резервный фонд правительства.

«Постановление позволит наладить бюджетную дисциплину, повысить эффективность расходов и сконцентрировать ресурсы на своевременном решении поставленных задач», — уточнили в пресс-службе правительства.

26 ноября Государственная дума в третьем чтении приняла закон о федеральном бюджете на 2021—2023 годы.

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