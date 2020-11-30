В Ленобласти завели уголовное дело по факту обнаружения захоронения погибших в годы войны

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В Ленинградской области завели уголовное дело по факту обнаружения захоронения мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны.
В Ленобласти завели уголовное дело по факту обнаружения захоронения погибших в годы войны
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

Останки четырёх человек, в том числе ребёнка, найдены на одном из земельных участков в деревне Новая Буря.

«Из архивных источников следствием получена информация о том, что в указанном месте проходил массовый расстрел мирных граждан и относится к периоду наступления группы немецкой армии «Север» на Ленинград в 1941 году», — заявили в региональном СУ СК России.

В настоящее время изучаются архивные и научно-исторические данные.

Ранее «Взгляд» сообщал, что в Калужской области возбудили дело по факту обнаружения захоронения времён войны.

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