В Свердловской области 1 декабря откроют пункты экспресс-тестирования на ВИЧ

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В Свердловской области 1 декабря откроют пункты экспресс-тестирования на ВИЧ, акция пройдёт в 34 городах региона.
В Свердловской области 1 декабря откроют пункты экспресс-тестирования на ВИЧ
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«Не только 1 декабря, но и во все остальные дни года требуется общая солидарность и ответственность в борьбе с ВИЧ-инфекцией. Каждый человек может внести вклад в борьбу с ВИЧ. Можно пройти тест, поговорить о ВИЧ со своими близкими, не подвергать себя риску инфицирования. Ответственность и активность каждого свердловчанина в борьбе с ВИЧ ценна», — цитирует издание главного врача Центра СПИДа Анжелику Подымову.

Один из пунктов установят в самом центре Екатеринбурга, в районе станции метро «Площадь 1905 года».

К быстрому тестированию на ВИЧ присоединились и предприятия Свердловской области. С 27 декабря пройдёт неделя тестирования на рабочих местах.

Также в режиме онлайн будет проведён круглый стол для студентов «Участие молодёжи в борьбе с эпидемией ВИЧ-инфекции в Свердловской области — Остановим ВИЧ вместе».

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