Прокуратура Петербурга начала проверку по факту обрушения трубы котельной бывшего завода

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Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку по факту обрушения трубы котельной бывшего завода. Огромная кирпичная конструкция рухнула около часа ночи в понедельник, 30 ноября.
Прокуратура Петербурга начала проверку по факту обрушения трубы котельной бывшего завода
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Прокуратура даст правовую оценку действиям ответственных должностных лиц, в том числе подрядных организаций, на предмет соблюдения законодательства при проведении ремонтных работ на объекте, а также при содержании и обслуживании трубы в период эксплуатации.

Ранее в Приморье следователи начали проверку по факту обрушения бетонной плиты на машину во Владивостоке.

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