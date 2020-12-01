Прокуратура Петербурга начала проверку по факту обрушения трубы котельной бывшего завода

Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку по факту обрушения трубы котельной бывшего завода. Огромная кирпичная конструкция рухнула около часа ночи в понедельник, 30 ноября.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Прокуратура даст правовую оценку действиям ответственных должностных лиц, в том числе подрядных организаций, на предмет соблюдения законодательства при проведении ремонтных работ на объекте, а также при содержании и обслуживании трубы в период эксплуатации.

Ранее в Приморье следователи начали проверку по факту обрушения бетонной плиты на машину во Владивостоке.