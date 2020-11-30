Власти Москвы рассказали о ситуации с вывозом мусора

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков рассказал о ситуации с вывозом мусора.

«Я бы не сказал, что мусора и твёрдых бытовых отходов стало больше. Ведь многие предприятия весной не работали. С уборкой всех отходов операторы справились. Более того, именно в этом году мы внедрили систему раздельного сбора мусора», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, выделено уже 600 тыс. тонн вторичного сырья на переработку, а до конца года этот объём может быть увеличен до 800 тыс.

«Приятно, что москвичи охотно подключились к этой работе и уже не путают среди контейнеров синий с серым», — отметил Бирюков.

Он добавил, что по городу оборудовано около 60 тыс. контейнеров для раздельного сбора ТБО.

Ранее директор природоохранных программ российской общественной организации «Зелёный патруль», эколог Роман Пукалов в беседе с НСН оценил предложение законсервировать мусоропроводы во всех домах либо использовать их лишь для одного вида отходов.