Рынок новых мотоциклов в России вырос на 83% в октябре

В октябре 2020 года в России было продано 936 новых мотоциклов, что на 83% превышает показатель, зафиксированный годом ранее.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

В число марок-лидеров попали BMW, Bajaj, Racer, Motoland и Harley-Davidson. Суммарно они занимают 54% отечественного рынка.

Почти треть мотоциклов (31,4%) реализована в Москве и Московской области. Ещё 6% проданы в Краснодарском крае, 5,4% — в Санкт-Петербурге.

Ранее главный редактор журнала «Автоброкер» Виталий Архиреев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ужесточение ответственности за нелегальный техосмотр.