Рынок новых мотоциклов в России вырос на 83% в октябре

Короткая ссылка
В октябре 2020 года в России было продано 936 новых мотоциклов, что на 83% превышает показатель, зафиксированный годом ранее.
Рынок новых мотоциклов в России вырос на 83% в октябре
  • Reuters

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

В число марок-лидеров попали BMW, Bajaj, Racer, Motoland и Harley-Davidson. Суммарно они занимают 54% отечественного рынка.

Почти треть мотоциклов (31,4%) реализована в Москве и Московской области. Ещё 6% проданы в Краснодарском крае, 5,4% — в Санкт-Петербурге.

Ранее главный редактор журнала «Автоброкер» Виталий Архиреев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ужесточение ответственности за нелегальный техосмотр.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить