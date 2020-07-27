Автоэксперт прокомментировал ужесточение ответственности за нелегальный техосмотр
- РИА Новости
«Относительно того, нужно это или нет, я считаю, что нужно. Потому что нужно взглянуть на статистику ДТП за последние несколько лет и посмотреть, насколько часто у нас попадают в ДТП технически неисправные транспортные средства», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».
По его словам, это можно и нужно контролировать, поскольку это влияет на жизнь и здоровье участников дорожного движения.
Ранее сообщалось, что в России ужесточили наказание за организацию техосмотра без аккредитации Российского союза автостраховщиков.
Автоэксперт Сергей Асланян в беседе с Nation News оценил необходимость снятия скоростных ограничений на дорогах.