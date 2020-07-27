За нелегальный техосмотр в России введена уголовная ответственность

В России ужесточили наказание за организацию техосмотра без аккредитации Российского союза автостраховщиков, пишет РИА Новости.

Как отмечается, с 27 июля за данное нарушение предусмотрены штраф до 300 тыс. рублей, или обязательные работы на срок до 480 часов, или арест — до шести месяцев.

Уточняется, что изменение связано со вступлением в силу поправки к статье 171 УК, согласно которой в список незаконного предпринимательства включается работа операторов ТО без аккредитации в случаях причинения крупного ущерба гражданам, организациям или государству, а также в случаях, связанных «с извлечением крупного дохода».

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Newinform прокомментировал новые правила прохождения техосмотра, согласно которым от данной процедуры полностью освобождаются легковые машины младше четырёх лет. По его словам, «современные автомобили не требуют никакого техосмотра, он им не нужен».

В беседе с URA.RU он также предложил отменить обязательную диагностику автомобилей, так как она не обеспечивает безопасность на дорогах.

По мнению эксперта, диагностика автомобиля на пунктах техосмотра носит исключительно формальный характер, а для того, чтобы они приносили реальную пользу, их необходимо оснащать серьёзной аппаратурой, как в авторизованных сервисах.