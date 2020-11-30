В 2020 году на поддержку семей с детьми выделили более 1,5 трлн рублей

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Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что в 2020 году было направлено на поддержку семей с детьми на федеральном уровне более 1,5 трлн рублей.
В 2020 году на поддержку семей с детьми выделили более 1,5 трлн рублей
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«В 2020 году на поддержку семей с детьми на федеральном уровне было направлено свыше 1,5 трлн рублей», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что из этой суммы почти 600 млрд рублей — это дополнительные меры поддержки семей с детьми в условиях распространения пандемии.

17 ноября сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому дополнительно выделяется 61,8 млрд рублей для выплат на детей от трёх до семи лет. 

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