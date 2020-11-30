В 2020 году на поддержку семей с детьми выделили более 1,5 трлн рублей
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- РИА Новости
«В 2020 году на поддержку семей с детьми на федеральном уровне было направлено свыше 1,5 трлн рублей», — приводит ТАСС его слова.
Он отметил, что из этой суммы почти 600 млрд рублей — это дополнительные меры поддержки семей с детьми в условиях распространения пандемии.
17 ноября сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому дополнительно выделяется 61,8 млрд рублей для выплат на детей от трёх до семи лет.