Володин призвал создать единый список террористических организаций
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Парламентская газета».
«Необходимо сделать всё для имплементации решения Совета коллективной безопасности по формированию единого списка организаций, признанных террористическими», — заявил он на пленарном заседании ассамблеи ПА ОДКБ.
По его словам, это крайне важно для реализации приоритета, связанного с наращиванием возможностей ОДКБ по борьбе с международным терроризмом.
Как отметил Володин, спецслужбы государств — членов ОДКБ смогут вывести своё взаимодействие на новый уровень.
Ранее в центре кризисного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности прошла научно-практическая конференция, на которой обсудили вопросы медицинского обеспечения войск (коллективных сил) ОДКБ в совместных операциях.