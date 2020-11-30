Председатель Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ), спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал создать единый список террористических организаций.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Необходимо сделать всё для имплементации решения Совета коллективной безопасности по формированию единого списка организаций, признанных террористическими», — заявил он на пленарном заседании ассамблеи ПА ОДКБ.

По его словам, это крайне важно для реализации приоритета, связанного с наращиванием возможностей ОДКБ по борьбе с международным терроризмом.

Как отметил Володин, спецслужбы государств — членов ОДКБ смогут вывести своё взаимодействие на новый уровень.

Ранее в центре кризисного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности прошла научно-практическая конференция, на которой обсудили вопросы медицинского обеспечения войск (коллективных сил) ОДКБ в совместных операциях.