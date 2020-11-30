Володин призвал создать единый список террористических организаций

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Председатель Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ), спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал создать единый список террористических организаций.
Володин призвал создать единый список террористических организаций
  • © Александр Астафьев
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Необходимо сделать всё для имплементации решения Совета коллективной безопасности по формированию единого списка организаций, признанных террористическими», — заявил он на пленарном заседании ассамблеи ПА ОДКБ.

По его словам, это крайне важно для реализации приоритета, связанного с наращиванием возможностей ОДКБ по борьбе с международным терроризмом.

Как отметил Володин, спецслужбы государств — членов ОДКБ смогут вывести своё взаимодействие на новый уровень.

Ранее в центре кризисного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности прошла научно-практическая конференция, на которой обсудили вопросы медицинского обеспечения войск (коллективных сил) ОДКБ в совместных операциях.

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