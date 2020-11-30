В Совфеде рассказали о работе над законом о гарантированном пенсионном плане

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Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал о работе над законом о гарантированном пенсионном плане (ГПП).
В Совфеде рассказали о работе над законом о гарантированном пенсионном плане
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Центробанк официально анонсировал ГПП на заседании комитета Госдумы по финансовым рынкам 21 января 2020 года, пообещав завершить общественное обсуждение проекта в середине февраля, после чего документ должны были внести в нижнюю палату парламента. Этого пока не произошло.

Как заявил Рязанский, «цивилизованную накопительную систему необходимо создавать».

«Нужно дать возможность тем, кто хочет и может накопить себе на старость. Это предлагается сделать гарантированным способом, в том числе и по сохранности капитала, который будет одновременно помогать государству в виде дешёвых ресурсов, которые можно будет вкладывать в экономику. И самое главное — это будет хорошим подспорьем для роста сбережений», — сказал он.

По его словам, в конце трудовой биографии каждый сможет получить с ростом то, что вложил.

Сенатор высказал мнение, что разработка законопроекта затянулась, так как долго выбирается модель.

«Кое-какие проблемы остаются. Прежде всего — недоверие, отсутствие мотивации и низкий уровень доходов граждан», — уточнил он.

Кроме того, Рязанской отметил, что законопроект касается пенсионных накоплений граждан, которые участвовали в системе накоплений на предварительных этапах.

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