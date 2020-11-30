Защита Сафронова обжалует продление его ареста
Защита советника главы «Роскосмоса», экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене, намерена обжаловать решение суда о продлении срока его содержания под стражей.
- © Алексей Майшев
- РИА Новости
Об этом заявил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
«Конечно, будем обжаловать», — заявил он.
Ранее Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил арест Ивану Сафронову.
13 июля бывшему журналисту было предъявлено обвинение в государственной измене.
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