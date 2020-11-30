Защита Сафронова обжалует продление его ареста

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Защита советника главы «Роскосмоса», экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене, намерена обжаловать решение суда о продлении срока его содержания под стражей.
Защита Сафронова обжалует продление его ареста
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

Об этом заявил РИА Новости адвокат Иван Павлов.

«Конечно, будем обжаловать», — заявил он.

Ранее Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил арест Ивану Сафронову.

13 июля бывшему журналисту было предъявлено обвинение в государственной измене.

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