Защита Сафронова обжалует продление его ареста

Защита советника главы «Роскосмоса», экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене, намерена обжаловать решение суда о продлении срока его содержания под стражей.

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РИА Новости

Об этом заявил РИА Новости адвокат Иван Павлов. «Конечно, будем обжаловать», — заявил он. Ранее Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил арест Ивану Сафронову. 13 июля бывшему журналисту было предъявлено обвинение в государственной измене.