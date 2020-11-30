Центр «Вектор» разрабатывает ещё три вакцины от коронавируса

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Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» ведёт разработку ещё трёх препаратов от коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.
Центр «Вектор» разрабатывает ещё три вакцины от коронавируса
  • РИА Новости

«Ещё три вакцины показали свою перспективность и находятся в разработке: это рекомбинантные вакцины на основе вируса везикулярного стоматита, вируса гриппа A и вируса кори», — сказали в пресс-службе.

Ранее генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов рассказал о планах клинических испытаний вакцины от COVID-19 на детях.

Также в центре «Вектор» сообщили, что массовая вакцинация препаратом «ЭпиВакКорона» стартует в 2021 году. Там отметили, что на существующем оборудовании будут производить до 5 млн доз вакцины ежегодно, однако объём может быть увеличен

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