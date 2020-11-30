В Тюмени прокомментировали корректировки бюджета на 2020 год и рассказали об изменениях в расходах.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

«Мы уменьшили бюджет на 1 млрд рублей. По сути дела, это те средства, которые, по решению депутатов, были направлены на поддержку нашего бизнеса в экстремальных условиях», — цитирует издание спикера Госдумы Евгения Заболотного.

Появилось ещё одно дополнительное расходное обязательство, как сообщил он, — организация бесплатного горячего питания для учеников начальной школы. Эти изменения привели к некоторой корректировке «традиционных» направлений.

«Пока поменьше выполним ремонтных работ, но в предыдущие годы мы создали запас прочности у учреждений образования, физкультуры и спорта. Мы получили однозначное заверение соответствующих профильных специалистов, что сегодня система работает, она обеспечена всем необходимым, на качество корректировка не повлияет», — отметил Заболотный.

По его мнению, делая выбор в пользу той или иной статьи расходов, необходимо учитывать и перспективность направлений.

По сообщениям сайта «Реальное время», Госсовет Татарстана принял бюджет республики на 2021 год и 2022—2023 годы в третьем чтении.