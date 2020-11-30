У виртуального помощника Московской электронной школы появилось имя

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У виртуального помощника Московской электронной школы появилось имя, его выбрали по результатам голосования на сайте «Школы большого города».
У виртуального помощника Московской электронной школы появилось имя
  • © Официальный сайт мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на данные портала мэра и правительства Москвы.

Имя для виртуального помощника выбирали в два этапа. Сперва департамент образования и науки попросил горожан придумать свои варианты.

Теперь кот МЭШик будет информировать о последних тенденциях в образовании, делиться подборками вебинаров и приложений, давать советы.

По сообщениям сайта «Вечерняя Москва», в библиотеке Московской электронной школы появилось новое приложение для детей старшего дошкольного возраста.

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