У виртуального помощника Московской электронной школы появилось имя, его выбрали по результатам голосования на сайте «Школы большого города».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на данные портала мэра и правительства Москвы.

Имя для виртуального помощника выбирали в два этапа. Сперва департамент образования и науки попросил горожан придумать свои варианты.

Теперь кот МЭШик будет информировать о последних тенденциях в образовании, делиться подборками вебинаров и приложений, давать советы.

По сообщениям сайта «Вечерняя Москва», в библиотеке Московской электронной школы появилось новое приложение для детей старшего дошкольного возраста.