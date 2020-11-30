В ВОЗ призвали россиян быть осторожнее в новогодние праздники
- Reuters
Как она отметила в интервью ТАСС, жителям России стоит помнить, что риски заболеть коронавирусом всё ещё высоки.
«Во-первых, сейчас нет такого понятия, как нулевой риск. Риск заразиться сохраняется. Кроме того, поездки на новогодние праздники подразумевают под собой прогулки в людных местах. А это как раз то, что сейчас не рекомендуется. Мы советуем максимально ограничить контакты между людьми», — сказала она.
Вместе с этим Вуйнович добавила, что также существует высокий риск заболевания коронавирусом в общественном транспорте, поезде или самолёте.
«Так что если кто-то будет летать за рубеж или внутри страны, то риск состоит в самом перемещении», — отметила представитель ВОЗ.
Ранее психологи рассказали в беседе с RT, как поддержать новогоднее настроение в преддверии праздников, несмотря на введённые ограничительные меры из-за коронавируса в этом году.