В ВОЗ призвали россиян быть осторожнее в новогодние праздники

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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович призвала россиян быть осторожнее в новогодние праздники в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В ВОЗ призвали россиян быть осторожнее в новогодние праздники
  • Reuters

Как она отметила в интервью ТАСС, жителям России стоит помнить, что риски заболеть коронавирусом всё ещё высоки.

«Во-первых, сейчас нет такого понятия, как нулевой риск. Риск заразиться сохраняется. Кроме того, поездки на новогодние праздники подразумевают под собой прогулки в людных местах. А это как раз то, что сейчас не рекомендуется. Мы советуем максимально ограничить контакты между людьми», — сказала она.

Вместе с этим Вуйнович добавила, что также существует высокий риск заболевания коронавирусом в общественном транспорте, поезде или самолёте.

«Так что если кто-то будет летать за рубеж или внутри страны, то риск состоит в самом перемещении», — отметила представитель ВОЗ.

Ранее психологи рассказали в беседе с RT, как поддержать новогоднее настроение в преддверии праздников, несмотря на введённые ограничительные меры из-за коронавируса в этом году.

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