Суд вынес приговор оставившему детей в аэропорту Шереметьево отцу

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Житель Хабаровского края, оставивший своих детей в аэропорту Шереметьево, получил один год и три месяца колонии. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России.
Суд вынес приговор оставившему детей в аэропорту Шереметьево отцу
  • РИА Новости

«Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 125 УК России (оставление в опасности) и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК России (кража)», — говорится в сообщении.

Приговор в законную силу не вступил.

В августе суд в Хабаровском крае ограничил мужчину в родительских правах.

По данным следствия, житель Комсомольска-на-Амуре через банковское приложение украл у знакомой деньги. Затем вместе с двумя сыновьями он уехал в Хабаровск, а оттуда улетел в Москву. Детей мужчина оставил в аэропорту, сам же отправился в другой город на поиски работы.

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