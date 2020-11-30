Суд вынес приговор оставившему детей в аэропорту Шереметьево отцу

Житель Хабаровского края, оставивший своих детей в аэропорту Шереметьево, получил один год и три месяца колонии. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

«Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 125 УК России (оставление в опасности) и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК России (кража)», — говорится в сообщении.

Приговор в законную силу не вступил.

В августе суд в Хабаровском крае ограничил мужчину в родительских правах.

По данным следствия, житель Комсомольска-на-Амуре через банковское приложение украл у знакомой деньги. Затем вместе с двумя сыновьями он уехал в Хабаровск, а оттуда улетел в Москву. Детей мужчина оставил в аэропорту, сам же отправился в другой город на поиски работы.