Оставившего детей в Шереметьеве отца ограничили в родительских правах

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Суд в Хабаровском крае ограничил в родительских правах местного жителя, который оставил детей в аэропорту Шереметьево.
Оставившего детей в Шереметьеве отца ограничили в родительских правах
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

Об этом, как сообщает РИА Новости, информирует прокуратура региона.

«Решением Центрального районного суда города Комсомольска-на-Амуре удовлетворены требования матери двоих малолетних детей об ограничении в родительских правах их отца… Кроме того, решением суда с ответчика взысканы алименты на содержание детей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дети оставлены в семье матери.

10 июля по делу жителя Хабаровского края Виктора Гаврилова, оставившего двух детей в московском аэропорту Шереметьево, было утверждено обвинительное заключение.

По данным следствия, житель Комсомольска-на-Амуре через банковское приложение украл у знакомой деньги. Затем вместе с двумя сыновьями он уехал в Хабаровск, а оттуда улетел в Москву. Детей Гаврилов оставил в аэропорту, сам же отправился в другой город на поиски работы.

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