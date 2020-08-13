Оставившего детей в Шереметьеве отца ограничили в родительских правах

Суд в Хабаровском крае ограничил в родительских правах местного жителя, который оставил детей в аэропорту Шереметьево.

Об этом, как сообщает РИА Новости, информирует прокуратура региона.

«Решением Центрального районного суда города Комсомольска-на-Амуре удовлетворены требования матери двоих малолетних детей об ограничении в родительских правах их отца… Кроме того, решением суда с ответчика взысканы алименты на содержание детей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дети оставлены в семье матери.

10 июля по делу жителя Хабаровского края Виктора Гаврилова, оставившего двух детей в московском аэропорту Шереметьево, было утверждено обвинительное заключение.

По данным следствия, житель Комсомольска-на-Амуре через банковское приложение украл у знакомой деньги. Затем вместе с двумя сыновьями он уехал в Хабаровск, а оттуда улетел в Москву. Детей Гаврилов оставил в аэропорту, сам же отправился в другой город на поиски работы.