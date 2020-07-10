Дело отца брошенных в Шереметьеве детей направят в суд
- © Сергей Ведяшкин
- АГН «Москва»
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на региональную прокуратуру.
В ближайшее время дело направят в суд. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
По данным следствия, житель Комсомольска-на-Амуре через банковское приложение украл у знакомой деньги. Затем вместе с двумя сыновьями он уехал в Хабаровск, а оттуда улетел в Москву. Детей Гаврилов оставил в аэропорту, сам же отправился в другой город на поиски работы.
Ранее о ситуации с Гавриловым сообщал телеканал «360». Мужчина утверждал, что хочет заботиться о своих детях.