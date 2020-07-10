Дело отца брошенных в Шереметьеве детей направят в суд

Утверждено обвинительное заключение по делу жителя Хабаровского края Виктора Гаврилова, оставившего двух детей в московском аэропорту Шереметьево. Он также подозревается в краже 100 тыс. рублей.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на региональную прокуратуру.

В ближайшее время дело направят в суд. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

По данным следствия, житель Комсомольска-на-Амуре через банковское приложение украл у знакомой деньги. Затем вместе с двумя сыновьями он уехал в Хабаровск, а оттуда улетел в Москву. Детей Гаврилов оставил в аэропорту, сам же отправился в другой город на поиски работы.

Ранее о ситуации с Гавриловым сообщал телеканал «360». Мужчина утверждал, что хочет заботиться о своих детях.