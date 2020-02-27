Суд оставил под арестом отца брошенных в Шереметьеве детей

Суд оставил под арестом до 13 апреля Валерия Гаврилова, бросившего детей в аэропорту Шереметьево.

Как сообщает телеканал «360», 27 февраля суд в Хабаровске рассмотрел апелляцию защиты Гаврилова по изменению меры пресечения.

«Когда я узнал, что нахожусь в розыске, этим же утром пришёл в Следственный комитет и дал все необходимые показания. Меня оттуда отпустили. После этого я поехал в Москву, где тоже ходил к следователю. Никаких проблем со мной не было. Я непьющий, у меня много профессий, я хочу заботиться о своих детях», — заявил Гаврилов в свою защиту.

Ранее Центральный районный суд города Хабаровска принял решение об отправке под арест мужчины, который бросил своих детей в московском аэропорту Шереметьево.

Адвокат Дмитрий Ястребов заявлял, что защита Виктора Гаврилова будет обжаловать решение о его аресте.