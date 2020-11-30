Мишустин поручил представить графики реформирования институтов развития

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ведомствам до 4 декабря представить графики реформирования институтов развития.
Мишустин поручил представить графики реформирования институтов развития
  • © РИА Новости / Дмитрий Астахов

Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Во исполнение поручения президента России Владимира Путина от 6 ноября 2020 года... представить в правительство России до 4 декабря 2020 года соответствующие планы-графики («дорожные карты») по реформированию институтов развития в 2021 году», — говорится в заявлении.

Отмечается, что заместителю председателя правительства России — руководителю аппарата кабмина Дмитрию Григоренко поручено обеспечить рассмотрение и утверждение «дорожных карт» на заседаниях межведомственной рабочей группы по оптимизации организационной структуры институтов развития до 25 декабря.

Ранее Мишустин утвердил стратегию развития физической культуры и спорта до 2030 года.

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