В России выявлено 26 338 новых случаев коронавируса

В России в течение суток выявили 26 338 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число подтверждённых случаев с начала эпидемии в стране достигло 2 295 654. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки в России выявлено 26 338 случаев COVID-19 в 84 регионах, из них 5 565 (21,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении.

Накануне в России выявили 26 683 новых случая коронавируса.

Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.