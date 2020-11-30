В России выявлено 26 338 новых случаев коронавируса
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«За последние сутки в России выявлено 26 338 случаев COVID-19 в 84 регионах, из них 5 565 (21,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении.
Накануне в России выявили 26 683 новых случая коронавируса.
Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.