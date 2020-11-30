Запрет на движение по мосту на остров Русский продлён

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Движение по автомобильному мосту на остров Русский во Владивостоке не будет возобновлено 30 ноября, как планировалось ранее.
Запрет на движение по мосту на остров Русский продлён
  • © РИА Новости / Пресс-служба ФКУ ДСД "Дальний Восток"

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Работы ведутся каждый день, делаем все возможное, чтобы открыть движение как можно скорее», — говорится в сообщении.

Точные сроки завершения работ пока не названы.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал, как идёт работа по подключению электросетей населённых пунктов пострадавшего от стихии острова Русский.

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