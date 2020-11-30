Запрет на движение по мосту на остров Русский продлён
- © РИА Новости / Пресс-служба ФКУ ДСД "Дальний Восток"
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
«Работы ведутся каждый день, делаем все возможное, чтобы открыть движение как можно скорее», — говорится в сообщении.
Точные сроки завершения работ пока не названы.
Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал, как идёт работа по подключению электросетей населённых пунктов пострадавшего от стихии острова Русский.