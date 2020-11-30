Запрет на движение по мосту на остров Русский продлён

Движение по автомобильному мосту на остров Русский во Владивостоке не будет возобновлено 30 ноября, как планировалось ранее.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Работы ведутся каждый день, делаем все возможное, чтобы открыть движение как можно скорее», — говорится в сообщении.

Точные сроки завершения работ пока не названы.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал, как идёт работа по подключению электросетей населённых пунктов пострадавшего от стихии острова Русский.