Губернатор Приморья рассказал о восстановительных работах на острове Русский

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал, как идёт работа по подключению электросетей населённых пунктов пострадавшего от стихии острова Русский.

Об этом Олег Кожемяко рассказал в эфире радио Sputnik.

«Сейчас там усиливается группировка «Оборонэнерго», придаётся дополнительно энергетической бригаде ДРСК, перекидываются лесники уже с Артёма, там они выполнили свою задачу, с тем чтобы за сегодняшний день, за субботу, ну и крайний день воскресенье, выполнить задачи по подключению всех посёлков Русского острова. Их достаточно много, большая протяжённость острова и отсутствие каких-либо нормальных электрических сетей и по низкому напряжению, и по более высокому напряжению», — отметил губернатор.

Он пояснил, что срок открытия движения по мосту на остров Русский зависит от освобождения ото льда конструкций моста.

«Работают 20 альпинистов, работают в тяжелейших условиях, 11 на страховке, девять на вантах, высота 300 м, порывной ветер, пониженная температура. Эти альпинисты по восемь часов висят на крепежах, им нужно за восемь часов пройти 500 м, с тем чтобы спуститься вниз. Занимаются тем, что идёт откалывание льда от тех вантов, которые обмёрзли. Поэтому находиться там, на мосту, и открывать автомобильное сообщение категорически запрещено», — сказал Олег Кожемяко.

Ранее стало известно, что работа по полному подключению электросетей, которые были повреждены циклоном в Приморье, займёт ещё 1,5 недели.