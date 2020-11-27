Восстановление электросетей в Приморье займёт ещё более недели

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Работа по полному подключению электросетей, которые были повреждены циклоном в Приморье, займёт ещё 1,5 недели.
Восстановление электросетей в Приморье займёт ещё более недели
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«Сейчас продолжается работа по подключению электричества по всему Приморскому краю, где оно было нарушено из-за непогоды», — цитирует РИА Новости сообщение правительства региона.

Завершить восстановление планируется в течение ближайших 1,5 недель.

Отмечается, что единичные заявки остаются по Михайловскому району.

Ранее стало известно, что ущерб от циклона в Приморском крае, по предварительным данным, составил 266 млн рублей.

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