Восстановление электросетей в Приморье займёт ещё более недели

Работа по полному подключению электросетей, которые были повреждены циклоном в Приморье, займёт ещё 1,5 недели.

«Сейчас продолжается работа по подключению электричества по всему Приморскому краю, где оно было нарушено из-за непогоды», — цитирует РИА Новости сообщение правительства региона.

Завершить восстановление планируется в течение ближайших 1,5 недель.

Отмечается, что единичные заявки остаются по Михайловскому району.

Ранее стало известно, что ущерб от циклона в Приморском крае, по предварительным данным, составил 266 млн рублей.