Самоизоляция для людей старше 65 лет продлена в Подмосковье

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Режим самоизоляции для людей старше 65 лет в Московской области продлён до 13 декабря.
Самоизоляция для людей старше 65 лет продлена в Подмосковье
  • РИА Новости
  • © Сергей Пивоваров

«Обязать граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, по 13 декабря 2020 года (включительно) не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома», — цитирует РИА Новости постановление губернатора региона Андрея Воробьёва.

Уточняется, что социальные карты данной категории граждан будут заблокированы.

Также до 13 декабря продлён удалённый формат обучения для студентов вузов и колледжей.

Ранее Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что плановую медицинскую помощь приостанавливать в Подмосковье не планируют.

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