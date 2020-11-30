Самоизоляция для людей старше 65 лет продлена в Подмосковье

Режим самоизоляции для людей старше 65 лет в Московской области продлён до 13 декабря.

«Обязать граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, по 13 декабря 2020 года (включительно) не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома», — цитирует РИА Новости постановление губернатора региона Андрея Воробьёва.

Уточняется, что социальные карты данной категории граждан будут заблокированы.

Также до 13 декабря продлён удалённый формат обучения для студентов вузов и колледжей.

Ранее Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что плановую медицинскую помощь приостанавливать в Подмосковье не планируют.