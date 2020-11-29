В Иркутской области открылись три медцентра для пациентов с внебольничной пневмонией

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Глава Иркутской области Игорь Кобзев в своём Instagram сообщил, что в регионе открылись три медцентра для пациентов с внебольничной пневмонией.
В Иркутской области открылись три медцентра для пациентов с внебольничной пневмонией
  • © Кирилл Брага
  • РИА Новости

«В эти выходные открылись сразу три медицинских центра для пациентов с внебольничной пневмонией — в Шелехове, Братске и Тайшете», — написал Кобзев.

Ранее мэр Иркутска Руслан Болотов сообщил, что в городе из-за пандемии коронавируса будут отменены общегородские массовые новогодние мероприятия.

Депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях COVID-19.

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