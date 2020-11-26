В Иркутске отменят массовые мероприятия на Новый год
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«Мы вынуждены принимать ограничительные меры, в том числе, чтобы обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность иркутян. Общегородские массовые мероприятия в этом году отменяются», — цитирует РИА Новости Болотова.
Он также уточнил, что в этом году не будет «традиционного открытия городских елок по округам города».
Ранее власти Новосибирска объявили, что в этом году новогодние праздники пройдут без массовых мероприятий в связи с распространением коронавируса.