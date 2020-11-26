В Иркутске отменят массовые мероприятия на Новый год

В Иркутске из-за пандемии коронавируса будут отменены общегородские массовые новогодние мероприятия. Об этом сообщил мэр города Руслан Болотов.

«Мы вынуждены принимать ограничительные меры, в том числе, чтобы обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность иркутян. Общегородские массовые мероприятия в этом году отменяются», — цитирует РИА Новости Болотова.

Он также уточнил, что в этом году не будет «традиционного открытия городских елок по округам города».

Ранее власти Новосибирска объявили, что в этом году новогодние праздники пройдут без массовых мероприятий в связи с распространением коронавируса.