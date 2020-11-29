Российский премьер Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов АО «Мосгаз» со 155-летием со дня образования компании.

«Поздравляю вас со знаменательной датой — 155-летием со дня образования АО «Мосгаз», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.

Мишустин заявил, что история «Мосгаза» — «это, без преувеличения, история большого пути от Московского газового завода до крупнейшей газораспределительной компании».

«Сегодня «Мосгаз» — это тысячи километров высокоэффективных газопроводов, которые обеспечивают голубым топливом объекты энергетики, промышленные предприятия и миллионы квартир жителей столицы. Компания активно внедряет цифровые технологии и инновационное оборудование, что позволяет автоматизировать процессы управления, повышать контроль и качество обслуживания, а также оперативно реагировать на нештатные ситуации», — отметил премьер.

Ранее Мишустин поздравил работников и ветеранов транспортной отрасли c Днём работника транспорта.