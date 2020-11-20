Российский премьер Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов транспортной отрасли c Днём работника транспорта. Об этом сообщается на сайте Минтранса России.

Он отметил, что в этом году в России День работника транспорта отмечается впервые.

По его словам, «дата 20 ноября была выбрана не случайно, поскольку именно в этот день 211 лет назад император Александр I учредил Управление водяных и сухопутных коммуникаций, а также Корпус инженеров путей сообщения».

Он заявил, что «это событие вошло в историю, положило начало созданию единого государственного органа в сфере транспорта в России».

«Сегодня мы отдаём дань уважения работникам воздушного транспорта и дорожного хозяйства, автомобилистам и железнодорожникам, морякам и речникам, сотрудникам метрополитена, специалистам по мультимодальным перевозкам. Всем, кто трудится в отечественном транспортном комплексе, вносит огромный вклад в развитие экономического и экспортного потенциала государства, делает жизнь миллионов людей мобильной и комфортной», — сообщил Мишустин.

В сентябре российский лидер Владимир Путин поздравил работников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России с профессиональным праздником — Днём оружейника.