В Петербурге отмечают рост госпитализаций пациентов с COVID-19 на 9,2%

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге за последнюю неделю на 9,2% увеличилось число госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
В Петербурге отмечают рост госпитализаций пациентов с COVID-19 на 9,2%
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«На этой неделе в Петербурге увеличилось количество госпитализаций на 9,2% по сравнению с предыдущей неделей. За неделю в перепрофилированные стационары поступили 5486 больных», — написал он во «ВКонтакте».

При этом в среду, 25 ноября, в Петербурге зафиксировали антирекорд по числу госпитализаций с начала пандемии — 917 человек.

Глава городского комитета по здравоохранению подчеркнул, что стационарная служба Петербурга переживает «беспрецедентную нагрузку».

По его словам, в городе намерены продолжить работу по перепрофилированию медучреждений для больных коронавирусом.

Ранее сообщалось, что четыре корпуса Ленэкспо откроют для больных COVID-19 до конца декабря.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить