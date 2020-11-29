В Петербурге отмечают рост госпитализаций пациентов с COVID-19 на 9,2%
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- РИА Новости
«На этой неделе в Петербурге увеличилось количество госпитализаций на 9,2% по сравнению с предыдущей неделей. За неделю в перепрофилированные стационары поступили 5486 больных», — написал он во «ВКонтакте».
При этом в среду, 25 ноября, в Петербурге зафиксировали антирекорд по числу госпитализаций с начала пандемии — 917 человек.
Глава городского комитета по здравоохранению подчеркнул, что стационарная служба Петербурга переживает «беспрецедентную нагрузку».
По его словам, в городе намерены продолжить работу по перепрофилированию медучреждений для больных коронавирусом.
Ранее сообщалось, что четыре корпуса Ленэкспо откроют для больных COVID-19 до конца декабря.