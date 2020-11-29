В больнице Тулы выявили вспышку коронавируса
- РИА Новости
«Управление Роспотребнадзора по Тульской области информирует о регистрации случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией в отделении сестринского ухода ГУЗ «Городская клиническая больница №2 им. Е.Г. Лазарева», где было зарегистрировано 30 случаев новой коронавирусной инфекции среди пациентов и сотрудников», — говорится в сообщении.
При этом у 24 человек заболевание протекает бессимптомно.
Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, в медучреждении проведены противоэпидемические мероприятия.
В октябре портал Nation News писал о мерах по предотвращению вспышек коронавируса на предприятиях.