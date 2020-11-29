В больнице Тулы выявили вспышку коронавируса

В Городской клинической больнице №2 им. Лазарева в Туле коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили у 30 сотрудников и пациентов, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

«Управление Роспотребнадзора по Тульской области информирует о регистрации случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией в отделении сестринского ухода ГУЗ «Городская клиническая больница №2 им. Е.Г. Лазарева», где было зарегистрировано 30 случаев новой коронавирусной инфекции среди пациентов и сотрудников», — говорится в сообщении.

При этом у 24 человек заболевание протекает бессимптомно.

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, в медучреждении проведены противоэпидемические мероприятия.

В октябре портал Nation News писал о мерах по предотвращению вспышек коронавируса на предприятиях.