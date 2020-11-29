Северный флот прокомментировал перехват Ту-142 британскими самолётами

Полёт российских дальних противолодочных самолётов Ту-142, на перехват которых ранее поднимались британские истребители, проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота ВМФ России.

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«Полёты дальних противолодочных самолётов Ту-142 Северного флота выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами», — приводит Интерфакс заявление. Уточняется, что за время полёта самолёты преодолели более 7 тыс. километров. Ранее Военно-воздушные силы Великобритании сообщили о перехвате двух российских самолётов Ту-142, которые совершали полёт рядом с воздушным пространством Соединённого Королевства.