Северный флот прокомментировал перехват Ту-142 британскими самолётами

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Полёт российских дальних противолодочных самолётов Ту-142, на перехват которых ранее поднимались британские истребители, проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота ВМФ России.
Северный флот прокомментировал перехват Ту-142 британскими самолётами
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

«Полёты дальних противолодочных самолётов Ту-142 Северного флота выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами», — приводит Интерфакс заявление.

Уточняется, что за время полёта самолёты преодолели более 7 тыс. километров. 

Ранее Военно-воздушные силы Великобритании сообщили о перехвате двух российских самолётов Ту-142, которые совершали полёт рядом с воздушным пространством Соединённого Королевства.

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