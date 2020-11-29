Возгорание произошло на крышах двух домов в подмосковных Химках

В подмосковных Химках произошло возгорание на крышах двух жилых домов на площади 500 кв. м. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

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«Поступило сообщение о пожаре в жилых домах в городском округе Химки, улица Маяковского 8/12 и улица Первомайская 12/8», — говорится в сообщении. Уточняется, что в результате ЧП эвакуированы 100 человек. «В 06:03 — ликвидация открытого горения», — отмечается в тексте. Ранее из дома престарелых в посёлке Ильинском в подмосковном Раменском эвакуировали 56 человек из-за задымления в электрощитовой.