Возгорание произошло на крышах двух домов в подмосковных Химках

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В подмосковных Химках произошло возгорание на крышах двух жилых домов на площади 500 кв. м. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
Возгорание произошло на крышах двух домов в подмосковных Химках
  • © ГУ МЧС России по Московской области

«Поступило сообщение о пожаре в жилых домах в городском округе Химки, улица Маяковского 8/12 и улица Первомайская 12/8», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате ЧП эвакуированы 100 человек.

«В 06:03 — ликвидация открытого горения», — отмечается в тексте.

Ранее из дома престарелых в посёлке Ильинском в подмосковном Раменском эвакуировали 56 человек из-за задымления в электрощитовой.

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