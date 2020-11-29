Агрегаторы такси и каршеринга с 2021 года смогут проверять права онлайн

Агрегаторы такси и компании каршеринга в России с 2021 года смогут получать в онлайн-формате информацию о наличии у водителя документа о праве управления транспортными средствами.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на данные пресс-центра МВД, организации каршеринга, агрегаторы такси и иные допускающие граждан к управлению транспорта компании «смогут получать информацию о наличии у водителей прав с помощью функций специально создаваемой для этого витрины данных ГИБДД и Единого портала государственных и муниципальных услуг».

«Запустить соответствующие сервисы в работу намечено в 2021 году», — сообщили в ведомстве.

В июле глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников предложил запретить злостным нарушителям ПДД пользоваться каршерингом.