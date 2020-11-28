Песков назвал возможные сроки послания Путина Федеральному собранию

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию не стоит ждать в этом году. В этом вопросе лучше ориентироваться на начало 2021 года.
Песков назвал возможные сроки послания Путина Федеральному собранию
  • © Сергей Гунеев/РИА Новости

«В этом году его, наверное, не будет до конца года. По крайней мере пока не планировалось», — цитирует его РИА Новости.

По словам Пескова, в России не существует какой-либо юридической обязанности президента оглашать послание до конца календарного года.

«Я бы, скорее, ориентировался на начало следующего, как это было в предыдущие несколько лет», — уточнил он.

Ранее в Кремле сообщили, что ежегодная пресс-конференция Путина состоится 17 декабря.

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