Песков назвал возможные сроки послания Путина Федеральному собранию
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«В этом году его, наверное, не будет до конца года. По крайней мере пока не планировалось», — цитирует его РИА Новости.
По словам Пескова, в России не существует какой-либо юридической обязанности президента оглашать послание до конца календарного года.
«Я бы, скорее, ориентировался на начало следующего, как это было в предыдущие несколько лет», — уточнил он.
Ранее в Кремле сообщили, что ежегодная пресс-конференция Путина состоится 17 декабря.