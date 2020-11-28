Российский Су-27 перехватил самолёт-разведчик США над Чёрным морем

Российский истребитель Су-27 перехватил самолёт-разведчик RC-135 ВВС США над Чёрным морем. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной России.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель Су-27. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Чёрного моря», — приводит РИА Новости сообщение.

В ведомстве добавили, что после разворота военного самолёта США от российской государственной границы Су-27 благополучно вернулся на базу.

Уточняется, что нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено.

Ранее российский истребитель Су-27 сопроводил над водами Балтийского моря американский самолёт-разведчик U-2S и германский самолёт патрульной авиации Р-3С Orion.