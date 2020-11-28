В Тверской области рассказали о ситуации с подачей электроэнергии
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Об этом сообщает ТАСС.
«Энергетики тверского филиала «Россети центр» восстановили электроснабжение в крупных населённых пунктах... В настоящее время восстановлено электроснабжение порядка 70% пострадавших потребителей», — отметили в пресс-службе.
Уточняется, что специалисты продолжают ликвидацию технологических нарушений в энергосетях Тверской области.
Ранее в компании «РусГидро» сообщили, что энергоснабжение Владивостока полностью восстановлено после аварий, вызванных непогодой.