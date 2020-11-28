В Тверской области рассказали о ситуации с подачей электроэнергии

В ПАО «МРСК Центра» заявили, что аварийно-восстановительные бригады возобновили подачу электричества в крупные населённые пункты Тверской области, которые были обесточены из-за непогоды.

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Об этом сообщает ТАСС. «Энергетики тверского филиала «Россети центр» восстановили электроснабжение в крупных населённых пунктах... В настоящее время восстановлено электроснабжение порядка 70% пострадавших потребителей», — отметили в пресс-службе. Уточняется, что специалисты продолжают ликвидацию технологических нарушений в энергосетях Тверской области. Ранее в компании «РусГидро» сообщили, что энергоснабжение Владивостока полностью восстановлено после аварий, вызванных непогодой.