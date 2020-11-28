В Тверской области рассказали о ситуации с подачей электроэнергии

Короткая ссылка
В ПАО «МРСК Центра» заявили, что аварийно-восстановительные бригады возобновили подачу электричества в крупные населённые пункты Тверской области, которые были обесточены из-за непогоды.
В Тверской области рассказали о ситуации с подачей электроэнергии
  • © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Об этом сообщает ТАСС. 

«Энергетики тверского филиала «Россети центр» восстановили электроснабжение в крупных населённых пунктах... В настоящее время восстановлено электроснабжение порядка 70% пострадавших потребителей», — отметили в пресс-службе.

Уточняется, что специалисты продолжают ликвидацию технологических нарушений в энергосетях Тверской области.

Ранее в компании «РусГидро» сообщили, что энергоснабжение Владивостока полностью восстановлено после аварий, вызванных непогодой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить