По факту ДТП с четырьмя погибшими на Кубани возбудили уголовное дело

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Следователи возбудили уголовное дело после столкновения легкового автомобиля и поезда в Усть-Лабинском районе Краснодарского края, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
По факту ДТП с четырьмя погибшими на Кубани возбудили уголовное дело
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«По факту столкновения легкового автомобиля с грузовым поездом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)», — указывается в сообщении.

Уточняется, что после осмотра места происшествия и допроса очевидцев назначены необходимые экспертизы и организован комплекс первоначальных следственных действий.

Как сообщалось ранее, в результате столкновения автомобиля Lada Priora и поезда в Усть-Лабинском районе Краснодарского края погибли четыре человека.

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