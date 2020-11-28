По факту ДТП с четырьмя погибшими на Кубани возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело после столкновения легкового автомобиля и поезда в Усть-Лабинском районе Краснодарского края, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

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