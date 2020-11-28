По факту ДТП с четырьмя погибшими на Кубани возбудили уголовное дело
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«По факту столкновения легкового автомобиля с грузовым поездом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)», — указывается в сообщении.
Уточняется, что после осмотра места происшествия и допроса очевидцев назначены необходимые экспертизы и организован комплекс первоначальных следственных действий.
Как сообщалось ранее, в результате столкновения автомобиля Lada Priora и поезда в Усть-Лабинском районе Краснодарского края погибли четыре человека.