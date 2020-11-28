В ДТП с поездом на Кубани погибли четыре человека

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В результате столкновения автомобиля Lada Priora и поезда в Усть-Лабинском районе Краснодарского края погибли четыре человека.
В ДТП с поездом на Кубани погибли четыре человека
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«Грубое нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля привело к ДТП в Краснодарском крае. Сегодня в 21:33 водитель легкового автомобиля Lada Priora выехал на регулируемый железнодорожный переезд на перегоне Усть-Лабинская — Двубратский Северо-Кавказской железной дороги перед приближающимся грузовым поездом при исправно действующей автоматической сигнализации», — сообщает ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

По данным источника ТАСС в оперативных службах, погибли четверо человек.

Ранее сообщалось, что в Белогорском районе Амурской области в результате столкновения иномарки с пассажирским поездом один человек погиб, трое пострадали.

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