В Приамурье в результате ДТП погиб один человек

В Белогорском районе Амурской области в результате столкновения иномарки с пассажирским поездом один человек погиб, трое пострадали. Об этом сообщила представитель отделения пропаганды УГИБДД УМВД России по Амурской области Мария Забыкина.

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