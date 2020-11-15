В Приамурье в результате ДТП погиб один человек

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В Белогорском районе Амурской области в результате столкновения иномарки с пассажирским поездом один человек погиб, трое пострадали. Об этом сообщила представитель отделения пропаганды УГИБДД УМВД России по Амурской области Мария Забыкина.
В Приамурье в результате ДТП погиб один человек
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«Водитель легкового автомобиля Toyota Sprinter допустил столкновение с проходящим пассажирским поездом в Белогорском районе Амурской области», — приводит РИА Новости слова Забыкиной.

Уточняется, что, по предварительной информации, погибла девушка — пассажир автомобиля, три человека с травмами доставлены в лечебное учреждение.

На месте инцидента работают полицейские, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в региональном главке МВД России сообщили, что в Дивеевском районе Нижегородской области произошло ДТП, в результате которого погибли три человека. 

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