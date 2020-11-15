В Приамурье в результате ДТП погиб один человек
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«Водитель легкового автомобиля Toyota Sprinter допустил столкновение с проходящим пассажирским поездом в Белогорском районе Амурской области», — приводит РИА Новости слова Забыкиной.
Уточняется, что, по предварительной информации, погибла девушка — пассажир автомобиля, три человека с травмами доставлены в лечебное учреждение.
На месте инцидента работают полицейские, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее в региональном главке МВД России сообщили, что в Дивеевском районе Нижегородской области произошло ДТП, в результате которого погибли три человека.