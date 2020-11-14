Трое погибли при столкновении двух автомобилей в Нижегородской области
- РИА Новости
По предварительной информации, водитель LADA Priora не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем KIA.
«В результате ДТП погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля, а также один человек из KIA», — цитирует пресс-службу ведомства РИА Новости.
ДТП произошло около 17:00 в районе посёлка Кременки.
На месте работает следственная группа.
Ранее два человека погибли в результате столкновения маршрутного автобуса и легкового автомобиля на трассе Красноярск — Железногорск.