Трое погибли при столкновении двух автомобилей в Нижегородской области

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В Дивеевском районе Нижегородской области произошло столкновение двух автомобилей, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщили в региональном главке МВД России.
Трое погибли при столкновении двух автомобилей в Нижегородской области
  • РИА Новости

По предварительной информации, водитель LADA Priora не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем KIA.

«В результате ДТП погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля, а также один человек из KIA», — цитирует пресс-службу ведомства РИА Новости.

ДТП произошло около 17:00 в районе посёлка Кременки.

На месте работает следственная группа.

Ранее два человека погибли в результате столкновения маршрутного автобуса и легкового автомобиля на трассе Красноярск — Железногорск.

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