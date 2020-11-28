Во Владимирской области в результате ДТП погибли трое полицейских

Короткая ссылка
Во Владимирской области в городе Камешково при столкновении легкового автомобиля с грузовиком погибли трое полицейских, сообщило УМВД по региону.
Во Владимирской области в результате ДТП погибли трое полицейских
  • РИА Новости

«По предварительной информации, 25-летний водитель легкового автомобиля Mazda совершил столкновение с впереди движущимся в попутном направлении большегрузом КамАЗ под управлением водителя 1994 года рождения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ДТП погибли водитель легкового автомобиля и два его пассажира. Водитель большегруза не пострадал.

«Погибшие мужчины являлись сотрудниками ОМВД России по Камешковскому району», — добавили в УМВД.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства дорожной трагедии.

Ранее в результате столкновения автомобиля Lada Priora и поезда в Усть-Лабинском районе Краснодарского края погибли четыре человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить