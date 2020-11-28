Во Владимирской области в результате ДТП погибли трое полицейских
- РИА Новости
«По предварительной информации, 25-летний водитель легкового автомобиля Mazda совершил столкновение с впереди движущимся в попутном направлении большегрузом КамАЗ под управлением водителя 1994 года рождения», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в ДТП погибли водитель легкового автомобиля и два его пассажира. Водитель большегруза не пострадал.
«Погибшие мужчины являлись сотрудниками ОМВД России по Камешковскому району», — добавили в УМВД.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства дорожной трагедии.
Ранее в результате столкновения автомобиля Lada Priora и поезда в Усть-Лабинском районе Краснодарского края погибли четыре человека.