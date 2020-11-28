В Горздраве Челябинска уточнили число пострадавших в результате ДТП
- РИА Новости
«В ДТП шесть пострадавших. Трое из автомобилей осмотрены, отказались от госпитализации. Ещё троих из числа пешеходов повезли в больницу РЖД для диагностики, все стабильные», — приводит сообщение РИА Новости.
Утром 28 ноября в Челябинске столкнулись автомобили Renault Logan и Toyota Land Cruiser, после чего первый выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов. Сообщалось о двух пострадавших.
В сентябре старший инспектор по особым поручениям отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России Ольга Позднякова в беседе с kp.ru прокомментировала ситуацию с ДТП с участием детей-пешеходов.