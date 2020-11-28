В Горздраве Челябинска уточнили число пострадавших в результате ДТП

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В результате столкновения двух автомобилей в Челябинске пострадали шесть человек, включая троих пешеходов, сообщили в пресс-службе Горздрава.
В Горздраве Челябинска уточнили число пострадавших в результате ДТП
  • РИА Новости

«В ДТП шесть пострадавших. Трое из автомобилей осмотрены, отказались от госпитализации. Ещё троих из числа пешеходов повезли в больницу РЖД для диагностики, все стабильные», — приводит сообщение РИА Новости.

Утром 28 ноября в Челябинске столкнулись автомобили Renault Logan и Toyota Land Cruiser, после чего первый выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов. Сообщалось о двух пострадавших.

В сентябре старший инспектор по особым поручениям отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России Ольга Позднякова в беседе с kp.ru прокомментировала ситуацию с ДТП с участием детей-пешеходов.

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